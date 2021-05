Hilfe aus Düsseldorf : Berufskolleg sammelt für Calais

Vor knapp zwei Woche kam schon ein Hilfskonvoi aus Düsseldorf im Flüchtlingslager in Nord-Frankreich an. Foto: privat

Düsseldorf Die Helfer nehmen noch bis Ende Mai Spenden für den Hilfskonvoi an. Ein erster Transporter startete vor knapp zwei Wochen nach Nordfrankreich, um die Geflüchteten zu unterstützen.

In einer Umkleidekabine der Sporthalle des Leo-Statz-Berufskollegs stapelt Jehan Abushihab derzeit Zahnpasta, Einwegrasierer, Rasierschaum, Deospray, Duschgel, Papiertaschentücher, feuchte Tücher, Seife und Seifendosen. „Sport fällt derzeit an unserer Schule aus. Deshalb darf ich dort Spenden unserer Schüler und Lehrer für Geflüchtete in Calais lagern“, erläutert Abushihab. „Am 29. Mai sollen die Sachspenden nach Nordfrankreich transportiert werden.“ Abushihab plant, den Transport zu begleiten und sich in Nordfrankreich dank ihrer Arabisch-Kenntnisse mit einigen Geflüchteten zu unterhalten.