Bauprojekt in Düsseldorf : Die Baugenehmigung für den Euref-Campus liegt vor

So soll der geplante Campus in Düsseldorf aussehen. Foto: Euref-Campus

Lohausen Firmen und Forscher aus dem Bereich der Energie- und Mobilitätswende sollen sich auf dem Gelände am Flughafen-Fernbahnhof ansiedeln, ein Großmieter steht bereits fest.

Für das Hauptgebäude des geplanten Euref-Campus am Düsseldorfer Flughafen liegt die Baugenehmigung offiziell vor. Oberbürgermeister Stephan Keller (CDU) übergab sie dem Vorstandsvorsitzenden der Euref AG, Reinhard Müller, auf digitalem Weg. Damit könnten in diesem Jahr pünktlich die Baumaßnahmen für das Projekt am Ahrensplatz beginnen, hieß es – direkt am Flughafen-Fernbahnhof.