Karneval in Düsseldorf KakaJu sehnt sich nach Rückkehr zur Normalität

Die Termine der KakaJu-Sitzungen: 15. Januar (Sonntag) findet die Schnuppersitzung im Henkel-Saal statt, am 22. Januar folgt die Seniorensitzung im Boston-Club, dort gibt es am 29. Januar eine weitere Sitzung. Am 5. Februar folgt die Mädchensitzung im Louisiana, am 11. Februar der KakaJu-Kinderkarneval im Lambertus-Saal, am 12. Februar eine Sitzung in der Rheinterrasse und am 15. Februar eine Sitzung für Junge und Junggebliebene im Schlösser-Alt-Zelt am Burgplatz sowie am 17. Februar eine Sitzung in der Stadthalle.