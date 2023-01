Karneval in Düsseldorf Die Unterbacher Narren haben ein neues Kinderprinzenpaar

Düsseldorf · Niclas I. und Rieka I. sind das neue Kinderprinzenpaar in Düsseldorf-Unterbach. Sie werden am 15. Januar als Kinder-Majestäten in der Festhalle gekürt. Die beiden haben sich als Motto „Die Schöne und das Biest“ ausgesucht.

04.01.2023, 08:22 Uhr

Niclas I. (Niemann) und Rieka I. (Schultz) wollen als Kinderprinzenpaar die Unterbacher verzaubern. Foto: KA Unterbach

Von Marc Ingel