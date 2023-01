Karneval in Viersen Start für den Sitzungskarneval

Viersen · In Dülken ist die erste Sitzung an diesem Freitag, die Karnevalisten in Alt-Viersen ziehen am Samstag nach. Zum letzten Mal kann das evangelische Gemeindehaus in Viersen genutzt werden.

03.01.2023, 17:11 Uhr

Das evangelische Gemeindehaus in Viersen wird von verschiedenen Karnevalsgesellschaften, etwa der KG Helenabrunn für ihre Galasitzung, genutzt. In diesem Jahr hat sie das Motto „ene jeht noch“, Termin ist der 10. Februar. Foto: Busch, Franz-Heinrich sen. (bsen)

Von Paul Offermanns und Nadine Fischer