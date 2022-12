Session 2022/23 Ran an die Sitzungskarten

„Ja, ist denn schon wieder Karneval? Endlich ist wieder Karneval!“, freuen sich die Jecken in Haldern. Nach zwei Jahren Unterbrechung stehen die Karnevalisten der Feuerwehr aus dem Lindendorf in den Startlöchern und brennen auf die Sitzungen der neuen Session. „Mit einem Jahr Wartezeit kommt unser Prinzenpaar Markus I. mit Vollgas und Fußball und Claudia II. zu Ball und Tanz jetzt hoffentlich zum Zuge“, freut sich Thomas Dierkes vom Karnevalskomitee der Feuerwehr. Das Prinzenpaar war bereits im November 2021 proklamiert worden, doch kurz danach wurde die Session abgesagt, so dass es sich quasi in einer Warteschleife befand. In diesem Jahr soll alles besser werden. Für die Sitzungen üben die Funkenmariechen, Tanzgruppen und Drunken Monkeys schon fantasievolle Tänze, die Gesangsgruppe der Disharmoniker ist mitten in den Proben und die Büttenredner werden wieder wie gewohnt lustige Anekdoten aus dem Dorfgeschehen zum Besten geben.