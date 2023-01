KG Blau-Weiße Funken Endlich wieder Sitzungskarneval

Den Anfang macht die über die Stadtgrenzen hinaus beliebte Herrensitzung am Freitag, 3. Februar. Um 19.11 Uhr (Einlass ab 18 Uhr) dürfen sich die jecken Herren auf ein buntes Programm auf der Bühne in der Kulturhalle freuen. Die traditionelle Mädchensitzung folgt einen Tag später, am Samstag, 4. Februar, ab 15.11 Uhr, ebenfalls in der Kulturhalle. Eintrittskarten für beide Veranstaltungen können ab sofort für jeweils 20 Euro bei Giesen Handick, Niederrheinallee 329, erworben werden. Höhepunkt der Session ist der Rosenmontagszug am 20. Februar, den die Blau-Weißen Funken erstmals mitorganisieren. Der Zug startet um 13.11 Uhr in Neukichen und zieht dann nach Vluyn. Die Finken nehmen mit insgesamt fünf Wagen teil. Direkt nach dem Zug findet in der Kulturhalle die große Rosenmontagsparty ab 16 Uhr statt. Einlass haben alle Jecken ab 18 Jahre, jüngere müssen in Begleitung eines Erziehunsberechtigten sein. Die Karten für die Rosenmontagsparty sind ab sofort bei Giesen Handick und im Kuca erhältlich und kosten zwölf Euro.