Tarifforderung in Düsseldorf : Handwerker der LEG streiken

Die LEG sitzt an der Hans-Böckler-Straße 38 in Düsseldorf. Foto: dpa/Martin Gerten

Düsseldorf Die Angestellten einer Tochtergesellschaft wollen einen Tarifvertrag. Die LEG verweist auf eine marktübliche Bezahlung. Es drohen wohl noch weitere Streiktage.

Vor der Konzernzentrale der LEG an der Hans-Böckler-Straße 38 haben am Montag rund 100 Handwerker des Immobilien-Unternehmens demonstriert. Es handelte sich um einen Teil der insgesamt 400 Angestellten der LEG-Tochtergesellschaft Technik Service Plus GmbH (TSP) von den Standorten in Dortmund, Castrop-Rauxel, Münster und Ratingen, die dem Aufruf der Gewerkschaft Verdi gefolgt waren. Es war bereits der fünfte Streiktag, an dem die Beschäftigten ihre Arbeit niederlegten. Grund dafür ist, dass die LEG-Geschäftsführung laut Verdi nicht zu Tarifverhandlungen bereit sei, obwohl sie schon im Juni dazu aufgefordert worden sei.