In Rheinberg und Werne : Streikaufruf an Amazon-Standorten rund um Schnäppchentag "Black Friday"

Streikaufruf an Amazon-Standorten rund um Schnäppchentag "Black Friday"

In Rheinberg und Werne

Eine Fahne der Dienstleistungsgewerkschaft Verdi weht an einem Zaun des Logistik-Zentrums des Internet-Versandhändlers Amazon. Foto: dpa/Sebastian Willnow

Die Gewerkschaft Verdi hat erneut zu Streiks beim Onlinehändler Amazon aufgerufen. Pünktlich zum Schnäppchen-Tag „Black Friday“ sollen die Nachtschichten in Rheinberg und Werne mit dem Streik beginnen.

Mit Beginn der Nachtschicht am Donnerstag sollten Beschäftigte unter anderem an den Standorten Rheinberg und Werne in Nordrhein-Westfalen die Arbeit niederlegen, wie die Dienstleistungsgewerkschaft mitteilte. Die Streiks richten sich gegen die Weigerung des Unternehmens, die Tarifverträge des Einzelhandels zu unterzeichnen und einen Tarifvertrag zu "Guter und gesunder Arbeit" abzuschließen.