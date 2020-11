Corona-Kontrollen in Düsseldorf : OSD löst mehrere Partys auf

Ein Einsatzfahrzeug des OSD in Düsseldorf. Foto: Christoph Schroeter

Düsseldorf Mehrere Partys mussten die Mitarbeiter des OSD am Wochenende in Düsseldorf auflösen. Auch trafen die Kontrolleure in mehreren Cafés Gäste an. Es wurden mehrere Verfahren eingeleitet.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Die Mitarbeiter des Ordnungs- und Servicedienstes (OSD) mussten von Freitag bis Sonntag 80 Hinweisen auf Verstöße gegen die Coronaschutzverordnung nachgehen. Auch die seit Anfang November geltende Einstellung des Gastronomiebetriebs wurde kontrolliert. 79 Menschen wurden in den Maskenpflicht-Gebieten hinsichtlich der Pflicht zum Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung belehrt. Vier Ordnungswidrigkeitenverfahren mussten aufgrund von Verstößen gegen die Pflicht zum Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung eingeleitet werden.

Bei der Kontrolle eines Cafés in Pempelfort am Freitag trafen Mitarbeiter des OSD mehrere Gäste an, die versuchten zu fliehen. Im Café war der Fernseher eingeschaltet, und auf den Tischen befanden sich Getränke. Die Kontrolleure schlossen und versiegelten den Betrieb. Ein Ordnungswidrigkeitenverfahren wurde eingeleitet.

Am Samstag lösten die Kontrolleure in Pempelfort zusammen mit der Polizei eine Party auf. Neun Ordnungswidrigkeitenverfahren wurden eingeleitet. Alle weiteren Corona-Einsätze konnten ohne Einleitung von Verfahren abgeschlossen werden. Die Kontrolleure stellten am Samstag fest, dass der Besucherandrang in Teilen der Innenstadt und der Altstadt zeitweise so groß war, dass die Besucher die Abstandsregeln nicht immer einhalten konnten.

Bei der Kontrolle eines Cafés am Sonntag in Rath wurden vor und neben dem Betrieb 15 bis 20 Menschen angetroffen. Die Anwesenden wurden aufgefordert, sich mindestens 50 Meter vom Café zu entfernen. Der Café-Mitarbeiter wurde zudem dazu aufgefordert, seine Kunden künftig auf die Einhaltung des Abstandes rund um seinen Betrieb hinzuweisen. Gegen eine Person wurde 15 Minuten nach dem Einsatz ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet, da sich der Betroffene wieder in unmittelbarer Nähe des zuvor überprüften Cafés aufhielt.

In Flingern wurde eine mutmaßliche Party mit 15 Gästen aufgelöst. Der Verantwortliche gab an, es handele sich um ein geschäftliches Meeting. Die Einleitung eines Ordnungswidrigkeitenverfahrens wird geprüft.

(csr)