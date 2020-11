Düsseldorf-Hubbelrath : 20.000 Euro Schaden bei schwerem Verkehrsunfall

Düsseldorf Bei einem schweren Verkehrsunfall in Düsseldorf-Hubbelrath ist eine 20-Jährige mit einem anderen Fahrzeug kollidiert. Es gab mehrere Verletzte. Der Sachschaden beläuft sich auf 20.000 Euro.

Bei einem Frontalzusammenstoß am Montagmorgen in Hubbelrath wurde eine 20-jährige Pkw-Fahrerin so schwer verletzt, dass sie zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus eingeliefert werden musste. Zwei Insassen eines Mercedes-Lkw erlitten leichte Verletzungen. Das Unfallaufnahmeteam der Düsseldorfer Polizei sicherte die Spuren.