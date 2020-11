Düsseldorf-Oberkassel : 83-jährige Radfahrerin von Pkw erfasst

Düsseldorf Eine 83-jährige Radfahrerin ist in Düsseldorf-Oberkassel bei einem Zusammenstoß mit einem Pkw so schwer verletzt worden, dass sie zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden musste.

Bei einem Verkehrsunfall am Samstagmittag in Oberkassel verletzte sich eine 83-jährige Düsseldorferin so schwer, dass sie mit einem Rettungswagen zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden musste.

Nach den bisherigen Ermittlungen befuhr zur Unfallzeit ein 24-Jähriger mit seinem Mercedes die Oberkasseler Straße in Richtung Rhein und wollte an der Kreuzung zur Düsseldorfer Straße nach links abbiegen. Als er bei Grünlicht in den Kreuzungsbereich einfuhr, übersah er eine 83-jährige Radfahrerin.

Die Frau hatte zuvor an der Fußgängerampel gestanden und wollte die Düsseldorfer Straße überqueren. Die Radlerin wurde von dem abbiegenden Pkw erfasst und zu Boden geschleudert. Dabei erlitt sie schwere Verletzungen, die stationär in einem Krankenhaus behandelt werden.

(sg)