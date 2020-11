Düsseldorf-Garath : Räuberduo überfällt 90-Jährige in eigener Wohnung - Zeugen gesucht

Düsseldorf Zwei Täter passten eine 90-jährige Frau vor ihrer Wohnung in Düsseldorf-Garath ab, sperrten sie ins Badezimmer und stahlen ihre Wertgegenstände. Jetzt sucht die Polizei Zeugen des Überfalls.

Zwei bislang unbekannte Männer überfielen am Donnerstag zwischen 17.50 und 18 Uhr eine Seniorin in ihrer Wohnung an der Adam-Stegerwald-Straße in Garath und raubten Bargeld und Schmuck. Die beiden Täter passten die Frau kurz vor der Hauseingangstür ab. Sie gaben vor, Handwerksarbeiten in dem Haus durchführen zu wollen. Die Seniorin ließ die beiden in den Hausflur, woraufhin die beiden Täter zunächst in die oberen Etagen gingen.