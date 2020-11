Vorfall in Düsseldorf-Oberkassel : Frau verursacht 25.000 Euro Schaden beim Einparken

Düsseldorf Drei kaputte Autos, mehrere demolierte Fahrräder und eine zertrümmerte Schaufensterscheibe – das ist die Bilanz eines missratenen Einparkversuchs in Düsseldorf-Oberkassel.

Der Einparkversuch einer 69-Jährigen am frühen Donnernachmittag an der Luegallee in Düsseldorf-Oberkassel ging mächtig schief. Mehrere beschädigte Autos und Fahrräder, ein verschobener Absetzcontainer und ein zerstörtes Schaufenster lautete am Ende die Bilanz. Immerhin: Verletzt wurde niemand.