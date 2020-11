Düsseldorf-Stadtmitte : Lkw reißt Oberleitung herunter

Das Kabel hängt in der Unterführung an der Erkrather Straße von der Decke. Foto: Gerhard Berger

Düsseldorf Wieder einmal hat ein Lkw an der Erkrather Straße in Düsseldorf-Stadtmitte die Oberleitung der Rheinbahn heruntergerissen. Die Straße war während der Unfallaufnahme in dem Bereich komplett gesperrt.

Der Unfall ereignete sich am Donnerstagmittag um kurz vor 11 Uhr an der Unterführung an der Erkrather Straße zwischen Capitol Theater und Worringer Platz. Der Lkw hatte auf der Ladefläche einen Kran, der offenbar zu hoch für die Unterführung war.

Die Erkrather Straße war bis 12.40 Uhr in dem Bereich komplett gesperrt. Seitdem war in beide Richtungen ein Fahrstreifen freigegeben. Die Reparaturarbeiten der Rheinbahn dauerten noch an. Verletzt wurde bei dem Vorfall niemand.

(csr)