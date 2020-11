Unfall in Düsseldorf : Fußgänger von Straßenbahn erfasst und verletzt

Düsseldorf Ein Fußgänger ist am Dienstagmorgen in Düsseldorf-Stadtmitte von einer Straßenbahn erfasst und verletzt worden. Es kam zu Verkehrsbehinderungen im Berufsverkehr.

Auf der Berliner Allee in Höhe der Grünstraße ist am Dienstagmorgen gegen 7.20 Uhr ein Fußgänger vor eine Straßenbahn gelaufen. Er wurde von der Bahn erfasst und zu Boden geschleudert, erlitt nach derzeitigem Stand jedoch keine schweren Verletzungen.

Laut Polizei ist der 68-Jährige an einer Stelle ohne Querung über die Gleise gelaufen und wurde dann von der Bahn erfasst. An der Bahn zerprang die Frontscheibe. Zunächst hieß es, dass der Mann überrollt worden sei.

Als die Rettungskräfte am Unfallort eintrafen, war der Mann jedoch ansprechbar und hatte offensichtlich keine schwerwiegenden Verletzungen. Rettungskräfte brachten ihn in ein Krankenhaus, das er voraussichtlich am Mittwoch schon wieder verlassen kann. Der Bahnfahrer erlitt einen Schock und wurde ebenfalls in einer Klinik behandelt.