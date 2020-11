Arbeiten an Fahrbahn : B 57 für zwei Tage halbseitig gesperrt

An der B 57 bei Birten wird die Fahrbahn repariert (Symbolfoto). Foto: iStockphoto

Xanten Wegen Reparaturarbeiten an der Fahrbahn muss die B 57 bei Birten am Donnerstag und Freitag an zwei Stellen halbseitig gesperrt werden.

Der Landesbetrieb Straßen NRW repariert von Donnerstag, 26. November, bis Freitag, 27. November, die Fahrbahn auf der Rheinberger und Xantener Straße (B 57) in Birten. Dafür wird die Bundesstraße zwischen Weseler Straße (L 460) und Augustusring (L 480) sowie zwischen Weseler Straße (L 460) und der Straße Eppinghoven halbseitig gesperrt. Der Verkehr wird mit einer Baustellenampel geregelt.

(RP)