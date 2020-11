Düsseldorf-Eller : 81-Jähriger bei Unfall verletzt - Fahrer flüchtet

Düsseldorf Bei einem Unfal in Düsseldorf-Eller ist ein Senior verletzt worden. Der Pkw-Fahrer entfernte sich vom Unfallort, die Polizei fahndet nach ihm. Zeugen sollen sich melden.

Die Düsseldorfer Polizei sucht Zeugen einer möglichen Unfallflucht, die sich am bereits am vergangenen Mittwoch (18. November) um 11.30 Uhr in Eller ereignet hat. Ein 81-jähriger Fußgänger wurde verletzt. Der mutmaßliche Unfallverursacher wird gesucht.