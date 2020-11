Raub Düsseldorf-Derendorf : Senior in eigener Wohnung überfallen - Zeugen gesucht

Düsseldorf Ein 81-Jähriger ist am frühen Dienstagabend in Düsseldorf-Derendorf in seiner Wohnung überfallen worden. Er entdeckte den Täter und wurde von diesem überwältigt. Die Polizei sucht Zeugen.

Ein unbekannter Täter ist am Dienstag um 18.45 Uhr in die Wohnung eines 81-Jährigen an der Roßstraße in Derendorf eingedrungen und hat dort Bargeld und Wertpapiere gestohlen. Als er von dem Wohnungsinhaber entdeckt wurde, stieß er den Senior gegen eine Wand und flüchtete.

Der Bewohner stand zum Tatzeitpunkt bei geöffnetem Balkonfenster in seinem Badezimmer. Der Täter nutzte die Gelegenheit, kletterte über die Balkonbrüstung in die Wohnung und entwendete zwei Geldbörsen. Der Wohnungsinhaber bemerkte den Unbekannten und ging auf ihn zu.

Bei einem Gerangel mit dem Täter stieß er den Senior gegen eine Wand. Der Räuber konnte daraufhin mit seiner Beute in niedriger vierstelliger Höhe in unbekannte Richtung flüchten. Der 81-Jährige konnte nach ambulanter Behandlung das Krankenhaus wieder verlassen.

Der Täter ist circa 25 Jahre alt und 1,70 Meter groß. Er trug modische, dunkle Kleidung. Er sprach akzentfrei Deutsch.

Die Polizei bittet Zeugen, sich unter 0211 - 870-0 zu melden.

(csr)