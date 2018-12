Polizei und Feuerwehr im Großeinsatz: 34-jährige Frau wird im Kreis Heinsberg vermisst

Hückelhoven/Wassenberg Die Polizei bittet die Bevölkerung um Mithilfe: Vermisst wird die 34-jährige Katharina Maria Dolezych. Die Frau sei Autistin und zeitweise orientierungslos.

Nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei verließ die Hückelhovenerin am Freitag gegen 9.15 Uhr eine Tagesstätte an der Palandstraße in Hückelhoven-Kleingladbach zu Fuß und ohne Ziel. „Aufgrund privater Veröffentlichung in sozialen Netzwerken meldeten sich Personen, die Katharina Maria Dolezych am Nachmittag des 14. Dezembers zwischen 16 und 17 Uhr auf dem Weihnachtsmarkt in Wassenberg gesehen haben. Ebenfalls erreichte uns ein Hinweis, dass sie gegen 15 Uhr in Wassenberg im Bereich Loher- und Amselweg gesehen wurde“, berichtet Frenken. Die bisherige Suche der Angehörigen und der Polizei, mit Unterstützung von Hunden und einem Polizeihubschrauber, habe jedoch noch nicht zum Auffinden der Hückelhovenerin geführt: „Ein Polizeihund konnte ihre Spur entlang der Burgstraße, Poststraße, Kirchstraße, Am Roßtor, Forster Weg und Landstraße 117 verfolgen. An einer Fußgängerbrücke über die Landstraße 117 verlor sich dann ihre Spur.“