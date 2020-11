Emmerich : Lkw-Fahrer kümmert sich nicht um Schaden

Emmerich Hat der Fahrer das wirklich nicht bemerkt? Oder ist er an der Blücherstraße in Emmerich einfach weitergefahren, ohne sich um den Schaden zu kümmern?

(RP) Nach einer Unfallflucht in Emmerich am Mittwoch wird der Fahrer eines Tank-Sattelzuges gesucht: Gegen 12:10 Uhr an dem Tag hörte ein Anwohner auf der Blücherstraße ein lautes Geräusch. Als er auf der Straße nachschaute, sah er einen Lkw, der rückwärts in der Blücherstraße unmittelbar an einem braunen Mazda stand und dann vorwärts in Richtung Bahnhofstraße fuhr. Kurz darauf bemerkte der Zeuge einen Schaden hinten links an dem Mazda. Offenbar hatte der Tank-Sattelzug den Wagen beim Rückwärtsfahren touchiert. Der Fahrer des Lkw und eventuelle weitere Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Emmerich unter 02822 7830 zu melden.