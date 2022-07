Unfallflucht Langenfeld : Fahrer flüchtet nach Unfall

Langenfeld Die Langenfeld Fahrerin eines grauen Skoda Fabia wird nach einem Unfall vermutlich auf dem Schaden sitzen bleiben.

(og) Sie ist am Samstag 14.45 Uhr auf der Straße Im Schaufsfeld in Richtung Johannesstraße unterwegs. Dort kommt ihr auf Höhe der Hausnummer 1a ein weißes Fahrzeug entgegen, das aufgrund der Straßensituation hätte warten müssen. Doch das Auto hält nicht an, die Skodafahrerin weicht aus, beschädigt dabei den Spiegel eines geparkten Autos. Der Unfallverursacher fährt weiter. Den Schaden beziffert die Polizei mit mehreren hundert Euro und sucht jetzt Zeugen. Hinweise nimmt die Polizei in Langenfeld unter Tel. 02173 288-6310 entgegen.