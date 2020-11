Kostenpflichtiger Inhalt: Amtsgericht Düsseldorf : Polizist muss für Ohrfeigen im Dienst Strafe zahlen

Das Amtsgericht in Düsseldorf-Oberbilk.

Düsseldorf Ein Polizist hat in seiner Freizeit in Düsseldorf einen mutmaßlichen Dieb festgenommen und soll ihm dann mehrfach ins Gesicht geschlagen haben. Eine Strafe in Höhe von 1800 Euro wollte er zunächst nicht zahlen.