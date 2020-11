Aktion in Düsseldorf : Mit Bildern gegen Gewalt gegen Frauen

Düsseldorf Seit 2008 wird jedes Jahr im November der Tag gegen Gewalt gegen Frauen begangen. In Düsseldorf werden zugunsten von Frauenhäusern jetzt Bilder des Künstlers Bernd Caspar Dietrich versteigert – organisiert vom Zonta Club.

Für den Innenminister war es eine Selbstverständlichkeit, die Schirmherrschaft über die Aktion „Zonta says No“ in Düsseldorf zu übernehmen. Als Mittelpunkt der Aktion werden das Bild „Metamorphose Orange25“ von Bernd Caspar Dietrich und 99 Siebdrucke davon verkauft. Jedes einzelne Blatt wird von Dietrich handübermalt, sodass jedes Exemplar zum individuellen Unikat wird. Bei den Papierarbeiten sorgt Phosphor für ein faszinierendes Nachglühen im Dunkeln. Der Preis für die limitierte Edition beträgt ungerahmt 485 Euro, in hochwertiger weißer Galerierahmung mit Museumsglas 750 EUR.

Der „internationale Tag gegen Gewalt an Frauen und Mädchen“ wird im Rahmen der UN-Kampagne „Orange the World – End Violence against Women and Girls“ seit 2008 alljährlich durchgeführt. Seitdem Luzia Grommes Vorsitzende des Zonta Clubs Düsseldorf ist, also seit fünf Jahren, könnte die Kunstaktion am meisten Geld in die Kassen spülen. „Ich war von dem wunderbaren Angebot des Künstlers überrascht. Das zeigt, dass das Thema zumindest teilweise im Bewusstsein der Öffentlichkeit ist“, sagt Grommes. Zonta ist ein weltweiter Zusammenschluss berufstätiger Frauen in verantwortungsvollen Positionen. Ihr gemeinsames Ziel: die Lebenssituation von Frauen im rechtlichen, politischen, wirtschaftlichen und beruflichen Bereich zu verbessern.