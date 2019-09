Aktion in Düsseldorf : Greenpeace protestiert bei Rheinmetall

Düsseldorf Gestern protestierten Umweltaktivisten vor der Zentrale des Rüstungskonzerns. Nun drohen Klagen.

„Rheinmetall-Bomben töten im Jemen! Wie könnt ihr nachts schlafen?“ steht auf dem Transparent, welches Friedensaktivisten der Organisation Greenpeace gestern an der Konzernzentrale des Rüstungsunternehmens Rheinmetall in Derendorf angebracht haben. Aktivisten hatten vor dem Gebäude protestiert, die Fassade beklebt und das Gebäude erklettert. Sie protestierten gegen den Rüstungskonzern, der, so Greenpeace, geltendes Recht umgehen würden, um in Krisengebieten Geld zu verdienen. So soll der Konzern über Tochterunternehmen im Ausland Waffen nach Saudi-Arabien exportiert haben, die im Jemen-Konflikt zum Einsatz kamen. Dies verstoße, so die Friedensorganisation, gegen geltendes Recht.