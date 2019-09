Freizeit-Tipp : Selbsthilfe-Service-Büro feiert auf Schadowplatz

Düsseldorf (RP) Unter dem Motto "Miteinander reden – voneinander lernen" feiert das Selbsthilfe-Service-Büro der Landeshauptstadt Düsseldorf am Samstag, 21. September, von 11 bis 17 Uhr auf dem Schadowplatz sein 30-jähriges Bestehen.

Unter der Schirmherrschaft von Oberbürgermeister Thomas Geisel stellen sich rund 40 Selbsthilfegruppen und -vereine an Informationsständen vor. Alle Interessierten sind dazu herzlich eingeladen. Seit 30 Jahren werden in Düsseldorf Selbsthilfegruppen und -vereine in ihrer Arbeit begleitet, Bürger beraten und neue Selbsthilfegruppen bei der Gründung unterstützt.