Neue Corona-Regeln im Parlament : Protest und Empörung im Bundestag

Berlin Für die AfD sind die neuen Corona-Regeln im Bundestag Schikane, für die anderen Fraktionen aber dringend notwendig. Vor der Befragung des Bundeskanzlers geht es hitzig zu im Parlament – Bundestagspräsidentin Bärbel Bas muss einmal sogar empört eingreifen.

Es gilt jetzt auch im Parlament die 2G-Plus-Vorgabe. Die Abgeordneten dürfen den Plenarsaal nur noch betreten, wenn sie doppelt geimpft, beziehungsweise genesen sind und zusätzlich ein aktuelles negatives Schnelltest-Ergebnis vorlegen können. FFP2-Maske ist Pflicht, auch am Platz, nur der amtierende Präsident und der Redner am Mikrofon darf auf sie verzichten. Von Tests ausgenommen sind geboosterte Abgeordnete. Wer die Vorgabe nicht erfüllt, kann die Sitzung weiterhin nur von der Besuchertribüne verfolgen, muss dafür aber auch einen negativen Test vorlegen. Das ist ebenfalls neu.

Diejenigen Abgeordneten, die sich nicht an die per Allgemeinverfügung erlassenen neuen Corona-Regeln halten und erwischt werden, müssen laut Bundestagsverwaltung mit Strafen rechnen. Es droht ein Ordnungsgeld in Höhe von 1000 Euro, im Wiederholungsfall von 2.000 Euro. Auch ein Hausverbot kann ausgesprochen werden, so ein Bundestagssprecher zu unserer Redaktion. Das weiß auch die AfD-Fraktion. Der Gang auf die Tribüne ist zudem eine Art Outing vermeintlich Uneimpfter - bisher konnten sie noch in den Plenarsaal, wenn sie negativ getestet waren. Geschäftsführer Baumann spricht im Bundestag deshalb davon, dass rote Linien überschritten seien.

Die Redner der anderen Fraktionen wollen das nicht gelten lassen. Bei über 80.000 Neuinfektionen an einem Tag sei es „absolut geboten und richtig“, Schutzmaßnahmen zu ergreifen, so die Parlamentsgeschäftsführerin der SPD, Katja Mast. So werde die Funktionsfähigkeit Bundestages sichergestellt. Außerdem werde nicht mehr geregelt als das, was die Menschen im Lande auch bereits einhalten müssten. „Bei jedem Restaurantbesuch gilt 2G-Plus“, weshalb man nicht so tun dürfe, „als wäre das im Deutschen Bundestag nicht notwendig“, ruft Mast. Unions-Parlamentsgeschäftsführer Thorsten Frei (CDU) verweist auf eine Inzidenz von 976,2 in Berlin-Mitte, wo der Bundestag seinen Sitz hat. „Es geht darum, dass wir einen Beitrag zum übergeordneten Ziel der Pandemiebekämpfung leisten“, betont Frei zudem. Bei der AfD schütteln einige aber nur den Kopf.