Gut gemacht : Neues Klettergerüst für kleine Abenteurer

Kaiserswerth/Golzheim Viele Spender haben Flüchtlingskinder unterstützt. Auch die Gerresheimer Jonges zeigen sich spendabel.

Klettergerüst Die 76 Kinder der Kindertagesstätte Zeppenheimer Weg der Kaiserswerther Diakonie können sich über ein großes neues Klettergerüst mit einer Wasseranlage freuen. Das alte Klettergerüst auf dem Außengelände der Kita war in die Jahre gekommen und musste abgebaut werden. Da die Kita nicht die finanziellen Mittel hatte, um ein neues anzuschaffen, hat sich Kita-Leiterin Claudia Filitz eineinhalb Jahre lang ins Zeug gelegt, um Spenden zu gewinnen. Mit großem Erfolg: Fast 50 Personen und Institutionen, darunter auch Eltern und die Bezirksvertretung, haben insgesamt rund 36.000 Euro gespendet. „Das Klettergerüst bietet Platz für freies Spielen, sich auszutoben, Grenzen auszutesten, aber auch für das Erlernen von Rücksichtnahme und Hilfsbereitschaft“, sagt Claudia Filitz.



Benefizkonzert Ein großer Erfolg war das 6. Benefizkonzert, das der 15-jährige Kevin Hunder-Conolly zusammen mit seinen Musikfreunden und Musiklehrern zugunsten seines Projektes „Integration durch Musik“ organisiert hat. Insgesamt kamen dabei 1776 Euro zusammen. Von den Spendengeldern werden Musikunterricht, Noten und Instrumente für Flüchtlingskinder finanziert. Zurzeit werden so sieben Kinder gefördert, die unter anderem aus Syrien, Afghanistan, Iran und Eritrea stammen. Durch die Beschäftigung mit der Musik erleben sie immer wieder ein paar unbeschwerte Stunden in ihrem Alltag, in dem die Fluchterlebnisse oft noch nachwirken. Einige der jungen Musikschüler haben sich an dem Konzert beteiligt.



Weinherbst Nach dem großen Erfolg des Weinherbstes in Gerresheim haben die Gerresheimer Jonges als Organisator 3000 Euro an den Förderverein der Franz-Marc-Schule gespendet. Die städtische Förderschule hat den Förderschwerpunkt Geistige Eintwicklung. Sie ist für Schüler ein Ort des Lernens und ein sehr wichtiger Lebensraum mit dem Ziel, größtmögliche Selbstständigkeit beim Lernen und Handeln zu erlangen. Die Gerresheimer Jonges unterstützen mit ihrer Spende das zusätzliche und individuelle Engagement von Lehrern, Eltern und Förderern, die Betreuungs- und Erlebnisqualität der Schüler zu verbessern.