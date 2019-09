Lehrer Kolumne : Praktische Philosophie

Düsseldorf Mit Hilfe von elektronischen Brillen tauchen Schüler in virtuelle Welten, die sie selbst gestalten und verändern können.

Was ist Wahrheit, was Wirklichkeit? Wer oder was bin ich? Was ist gut oder böse? Solche Fragen beschäftigt die Fünftklässler im Unterricht für praktische Philosophie.