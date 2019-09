Roter Teppich in Benrath : Benrather Geschäfte rollen den Roten Teppich aus

Benrath Am Samstag gibt es in vielen Läden Aktionen.

So legt etwa ein DJ in der Boutique „#Lieblingsteile for you“ (Sistenichstraße) auf. Sowohl für Kaffee- und Teeliebhaber wie auch für Freunde von heißer Schokolade gibt es Verkostungsangebote in den Spezialgeschäften. In der Parfümerie Becker werden zu den neuen Herbstdüften die passenden Cocktails gereicht. Die Mitarbeiter der Apotheke Maxmo an der Hauptstraße führen kostenlose Haaranalysen durch. In der Buchhandlung Dietsch gibt es Leckereien aus Äpfeln sowie die Neuheiten der Frankfurter Buchmesse.