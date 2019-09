Connect Festival in Düsseldorf : Elektro-Party auf dem Messe-Gelände

Connect Festival 210919. Foto: © Photo-Company.nl;contact before use

Die Organisatoren des Connect Festival haben das Line-up bekanntgegeben. Mit dabei sind Adam Beyer, Nina Kraviz, Chris Liebing, Monika Kruse, Sven Väth und der Düsseldorfer DJ Loco Dice.

Elektronische Musik, wilde Laser-Shows und eine ganze Nacht lang durchtanzen: Jetzt haben die Organisatoren des Connect Festival das Line-up bekanntgegeben. Mit dabei sind unter anderem Adam Beyer, Nina Kraviz, Sven Väth und der Düsseldorfer DJ Loco Dice. Am Samstag, 21. September, findet die zweite Ausgabe des Connect Festivals statt – eines der größten Elektro-Events in Düsseldorf. Dahinter stecken die Macher zweier etablierter Musik-Festivals: Time Warp und Awakenings. Los geht es am Samstag um 20 Uhr, gefeiert wird bis 10 Uhr am nächsten Morgen. Im vergangenen Jahr kamen mehr als 20.000 Elektro-Fans zur Messe. Rund um das Gelände fanden Drogen-Kontrollen statt. Wer Fragen rund um das Festival hat, der kann sich telefonisch melden unter 015122793839. nika/Foto: Düsseldorf Congress