Bauen in Düsseldorf : Hoffnung auf Erhalt der Ponyranch

Auch Kulturlabor und Datscha könnten Ersatzstandorte erhalten, wenn das Bauprojekt Tetelberg realisiert wird. In der Bezirksvertretung 3 wurden entsprechende Bemühungen der Stadt bekannt. Die Betroffenen sind überrascht.

Auf dem mehr als zehn Hek­tar großen Areal zwischen Völklinger Straße und Sternwartpark wird gebaut, gerade läuft der Architektenwettbewerb für das Plangebiet „Südlich Auf’m Tetelberg“. Am 1. Oktober sollen Ergebnisse präsentiert werden. Das Luisen-Gymnasium mit Sporthalle erhält dort einen Neubau (Baufeld 2), ein Quartier mit bis zu 500 überwiegend preisgünstigen Wohnungen (Kernzone) sowie Standorte für Gewerbe und Dienstleistung auf dem Grüngürtel entlang des Südrings sollen in Bilk entstehen. Fafas Ponyranch, das Kulturlabor und die „Kreativ-Oase“ Datscha stehen diesem Vorhaben ebenso im Weg wie diverse Kleingärten.

Doch jetzt gibt es Hoffnung für die Betroffenen. Die Grünen hatten für die Sitzung der Bezirksvertretung 3 angefragt, inwieweit es möglich sei, dass die „bestehende soziale Infrastruktur und die Kreativräume“ zumindest in Teilen erhalten werden können oder ob ihnen gegebenenfalls Ausgleichsflächen angeboten werden könnten. Und die Antwort der Verwaltung war in mehrfacher Hinsicht erstaunlich: Demnach sei den Planungsteams ein Standort an der Volmerswerther Straße 127a innerhalb des Baugebietes ans Herz gelegt worden, bei dem auch eine Integration der Datscha und des Kulturlabors in die Wettbewerbsarbeiten erfolgen könnte. Hinsichtlich der Ponyranch habe die Verwaltung einen Ersatzstandort außerhalb des Plangebiets, „aber in dessen Nähe“, in der näheren Betrachtung, derzeit würden die notwendigen Voraussetzungen geschaffen. Die Stadt sei sowohl mit der Betreiberin als auch mit der Pächterin im Austausch, der neue Standort würde von der Betreiberin für eine Weiternutzung als Ponyhof als geeignet angesehen. Für die Flächen der Kleingärten würden gesetzlich geregelten Ersatz- und Entschädigungsansprüchen Rechnung getragen.