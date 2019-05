Freizeittipps für Düsseldorf : Feiertag!

Wer heute seine Vaterschaft feiern möchte, ist am Rheinufer gut aufgehoben. Die Promenade ist auch gut für Spaziergänge. Foto: ANGEL CUENCA

So, Männer – heute könnt Ihr Euch selbst feiern. Es gibt in der Stadt viele Möglichkeiten, mit den Kumpels die Sau raus zu lassen. Aber auch anderen Aktionen stehen heute an, denn ordnungsgemäß ist ja Christi Himmelfahrt. Hier einige Tipps.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Holger Lodahl

Kasematten Alle Papas und jene, die es noch werden wollen, sind ab 12 Uhr an die Rheinuferpromenade eingeladen. Der Bollerwagen kann zu Hause bleiben, die Gastronomen versorgen die großen Jungs mit deftigen Köstlichkeiten und frischem Bier stilecht zum Selbstzapfen. Dazu gibt es den schönsten Ausblick der Stadt in echter Biergartenatmosphäre. Ein DJ sorgt für die größten Knaller-Hits zum Mitgrölen. Auf die Plätze, fertig, Prost! Und wer auf den Kasematten noch nicht genug bekommt vom Vatertag-Feiern: Mehr Tipps für den Vatertag gibt es online beim RP-Party-Portal unter www.tonight.de/lokales/partyszene/vatertag-in-duesseldorf-2019-alle-partys-auf-einen-blick.1003336.

Männerwandern Für Kurzentschlossene bietet sich zum öden Bollerwagen-Treffen ein Männerwandern an. Zum 10. Mal treffen sich Väter und andere Männer zum gemeinsamen Marsch. Treffpunkt ist um 10 Uhr auf dem Vorplatz am Hauptbahnhof Düsseldorf. Von dort aus fahren alle mit der Bahn eine kurze Strecke zum Ausgangspunkt der Wanderung. Wohin? Das bleibt bis vorm Start geheim – aber eine tolle Strecke in der Umgebung wird es sein. Festes Schuhwerk, wettergerechte Kleidung und vor allem gute Laune sind mitzubringen.

Jugendtag Heute beginnt der Europa-Jugendtag. Junge Gläubige im Alter zwischen 14 und 35 Jahren sowie Begleiter und viele Helfer starten heute an Himmelfahrt um 18 Uhr auf dem Messegelände mit einem Eröffnungsgottesdiensten. Die große Eröffnungsfeier ist für den Freitagvormittag vorgesehen. Danach wird es ein zweitägiges Programm in den Messehallen mit vielfältigen Ausstellungen, Vorträgen, Workshops und Konzerten geben. Am Samstag soll ein musikalischer Abend angeboten werden. Höhepunkt und gleichzeitig Abschluss des Jugendtags wird der Gottesdienst am Sonntag sein, den Stammapostel Jean-Luc Schneider halten wird. Alle gibt es online unter www.ijt2019.org.

Schlossführung In einer Familienführung „Kinder erleben das Schloss“ können Neugierige auf kindgerechte Weise das Schloss Benrath entdecken. Fachleute erzählen, wie es vor rund 250 Jahren bei Hofe zuging. Beginn ist um 15 Uhr, das Schloss befindet sich an der Benrather Schlossallee 100-108.

Schwimmen Das Freizeitbad Düsselstrand an der Kettwiger Straße 50 hat heute von 8 bis 20 Uhr geöffnet, die Strand-Sauna von 10 bis 20 Uhr. Das Familienbad Niederheid und seine Sauna erwarten die Gäste zur gleichen Zeit an der Paul-Thomas-Straße 35. Die Münster-Therme an der Münsterstraße 13 samt Sauna ist von 9 bis 17 Uhr für die Düsseldorfer da.

Klettern An Christi Himmelfahrt geht es hoch hinaus – zumindest im Hochseilgarten Düsseldorf. Dort am Unterbacher See können die Besucher neuen Höhen erklimmen und auch Kanu fahren, Bogenschießen und ein Floß bauen. Geöffnet ist ab 11 Uhr.

Einkaufen Weil Christi Himmelfahrt ein Feiertag ist, bleiben Einzelhandelsgeschäfte heute geschlossen. Ausnahmen bilden die Supermärkte im Hauptbahnhof und im Flughafenterminal. Wer also noch etwas Wichtiges braucht für ein gutes Abendessen mit Freunden, kann sich dort versorgen.

Fahrradtour Ein Familiengottesdienst mit Fahrradtour ins Grüne startet heute am Paul-Gerhardt-Haus, Heerdter Landstraße 30 (Heerdt). Um 10.30 Uhr beginnt der Gottesdienst, dann steigen große und kleine Teilnehmer aufs Rad.