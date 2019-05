Veranstaltungstipps : Kultur für Kurzentschlossene

Düsseldorf Ein Schauspiel wie ein politischer Krimi und Konflikte mit neuen Techniken im Tanzhaus – Tipps für Veranstaltungen in dieser Woche.

Theater an der Luegallee Aufregung in Little Paddocks: Die Blacklocks erfahren durch eine Annonce in der Zeitung, dass in ihrem Haus ein Mord stattfinden soll. Die neugierige Anteilnahme der Nachbarn nimmt mehr und mehr voyeuristische Züge an. Gott sei Dank nimmt sich Miss Marple des Falles an; aber auch sie kann nicht verhindern, dass nach einem Stromausfall eine Leiche im Wohnzimmer liegt. Doch wer ist der Tote? Das kann der Zuschauer unter anderem heute um 20 Uhr erfahren.