Kirche in Rheurdt : Erstkommunionfeiern werden live übertragen

Rheurdt Trotz Corona liefen die Vorbereitungen für die Erstkommunion in der Pfarrgemeinde Rheurdt gut. Die Feiern sollen live im Internet übertragen werden.

Ab Sonntag, 9. Mai, wird in der Pfarrgemeinde St. Martinus Rheurdt - Schaephuysen - Tönisberg die Erstkommunion gefeiert. „Wir freuen uns, dass die Vorbereitung unserer Erstkommunionkinder relativ gut gelungen ist. Es gab thematische Gottesdienste, Zoom-Gottesdiensten im Lockdown, Gruppenstunden – die von den Eltern zuerst allein, dann aber auch in Gruppen gestaltet wurden sowie Kontaktstunden. Es war eine intensive Zeit, die nun ihren Höhepunkt finden soll in der Feier der Heiligen Erstkommunion“, so Pastor Norbert Derrix. Am Sonntag, 9. Mai, findet um 11 Uhr zunächst die Erstkommunionfeier mit den Rheurdter Kindern Sophia Arden, Lena Arden, Moritz Geerling, Timo Gilbers, Malte Gogol, Lisa Hill, Jakob Ingendahl, Mats Ketelaers, Louisa Maschek, Jamie Tiede und Elaine Vollmar statt.