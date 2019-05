Gastro-Tipp : Thai-Essen mit Therapieeffekt

Chanuwat Nunkrathok ist Inhaber vom Buthai und bietet in den Schadow Arkaden moderne Thai-Küche. Foto: Hans-Juergen Bauer (hjba)

Das Restaurant Buthai ist neu in den Schadow Arkaden. Für Inhaber Chanuwat Nunkrathok ist es das erste eigene Geschäft.

In der Düsseldorfer Innenstadt haben Hungrige eine enorm große Wahl, um zum Essen auszugehen. Zwischen Rheinufer und Wehrhahn gibt es Restaurants jeder Größe und mit Gerichten aus fast aller Welt. Erfolgreich behauptet sich auf diesem Markt das Einkaufszentrum Schadow Arkaden, in dessen Untergeschoss es etwa zehn Gastronomen mit unterschiedlichen Speisekarten gibt. Neu in dieser Gruppe ist das „Buthai“.

Mit Köstlichkeiten der thailändischen Küche bereichert Inhaber Chanuwat Nunkrathok das Angebot. „Wir bereiten alles so originalgetreu wie möglich zu und immer mit den besten Zutaten“, sagt der 28-Jährige. Zu den Vorspeisen gehören unter anderem die „Prawn in Heaven“ (gebackene Garnelen mit zweierlei Soßen, 5,90 Euro) und die „Sate Gai“ (Hühnerfleisch mit Erdnusssoße, 5,50 Euro). Bei unserem Testbesuch befanden wir die Frühlingsrollen mit Chili als gut (hochkant in einem glänzenden Körbchen aus Kupfer getürmt, 4,90 Euro). Die Suppen (zum Beispiel Kokosmilch mit Huhn oder Gemüsesuppe mit Morcheln, ab 4,90 Euro) verschoben wir auf einen nächsten Besuch und konnten daher gut gelaunt zu den Hauptspeisen übergehen. Die freundliche und flinke Servicemitarbeiterin bringt uns ein „Red Hot Coconut Curry“ (8,90 Euro), das mit dem schön gebratenen Tofu und allerlei knackigem Gemüse in Kokosmilchsoße ganz wunderbar ist. Serviert ist das Gericht (wie die anderen Speisen auch) in schwarzen Schalen und auf einer schwarzen Platte, was den weißen Reis und die farbenprächtigen Zutaten optisch schön betont.

Info Adresse, Öffnungszeiten und Tipps zur Anfahrt Was Buthai Street Kitchen, Schadow Arkaden, Schadowstraße 11 Kontakt Telefon 0211 86938040 und online unter www.buthai.de Öffnungszeiten montags bis samstags, 11.30 bis 20 Uhr, sowie sonntags, wenn die Schadow Arkaden geöffnet haben Anfahrt Mit der Rheinbahn bis zu den U-Bahn-Haltestellen Heinrich-Heine-Allee oder Schadowstraße oder mit dem PKW über den Martin-Luther-Platz ins Parkhaus der Schadow Arkaden Getränketipp Buthai Lime Spezial (2,90 Euro): zerstoßenes frisches Zitronengras und Limettenschale

Wer Reis und Nudeln gebraten mag, hat eine ordentliche Wahl. Ab 8,90 Euro gibt es Varianten mit Meeresfrüchten ebenso wie mit Huhn und vegetarisch. Fleischesser können Gerichte süßsauer oder mit Knoblauch (ab 7,90 Euro) ordern. Rindfleisch gibt es zum Beispiel mit Gemüse in Knofi und mit Curry-Kokos, das auf Thai „Massaman Nua“ heißt (ab 9,90 Euro). Unter der Rubrik „Fisch“ gibt es „Panaeng Plaa“ (Lachs mit Bambus, Zitronenblättern in Curry-Kokosmilch, 10,90 Euro) sowie „Plaa Laad Prick“, hinter dem sich Barsch, Basilikum und die Hülsenfrucht Tamarinde verbergen (14,90 Euro). Wir probieren ein „Fruity Coconut Duck“ (12,90 Euro). Es wird, wie es der Name verspricht, mit Ananas und Lychee serviert. Zu der wunderbaren Entenbrust (außen knusprig, innen zart und saftig) gehörten Cherry-Tomaten und Paprika in einer würzigen Kokosnusssoße – was „kräftigend“ sein soll, so steht es auf der Karte. Andere Speisen sind mit „vitalisierend“, „entschlackend“ und „anregend“ betitelt. „Wir verwenden Kräuter und Würzpflanzen, die eine therapeutische Wirkung haben“, sagt Chanuwat Nunkrathok.