Brennender Reifen : Passagiere müssen Flugzeug nach Landung in Düsseldorf über Notrutschen verlassen

Passagiere müssen Flugzeug nach Landung in Düsseldorf über Notrutschen verlassen

Düsseldorf Großalarm am Flughafen Düsseldorf. Dort ist ein Reifen einer „Pegasus“-Maschine nach der Landung in Brand geraten. Ein Video soll den Vorfall zeigen.

Wegen eines brennenden Reifens ist ein Flugzeug am Airport in Düsseldorf evakuiert worden. Bei der Landung der Maschine der türkischen Airline „Pegasus“ am Samstagnachmittag habe ein Flughafenmitarbeiter den brennenden Reifen entdeckt, sagte ein Sprecher des Düsseldorfer Airports.