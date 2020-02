Gastronomie in Düsseldorf : Köstliches Essen und persönlicher Service bei den Uiguren

Düsseldorf Im neuen Restaurant Tengri Tagh Uigur gibt es traditionelle Gerichte der Uiguren.

Hintergrund Tengri Tagh ist ein 7439 Meter hoher Berg, der Name bedeutet „Herrscher des Himmels“. Das Siedlungsgebiet des Turkvolks Uiguren liegt in mittelasiatischen Ländern wie Kasachstan, Kirgistan, Usbekistan, Turkmenistan und Teilen von China.

Angebot Die uigurische Küche, so sagen die Inhaber vom Tengri Tagh Uigur, sei einzigartig. Das behauptet wohl jeder Gastronom von seinem Essen – so gut wie sicher ist aber, dass das Tengri Tagh das einzige Düsseldorfer Restaurant mit den Speisen der Uiguren ist. Spezialität: die uigurische Nudeln Lagman. Jeden Morgen wird der Teig in der Küche frisch zubereitet, abends nach Bestellung zieht der Koch die Nudeln von Hand, dann werden sie mit weiteren Zutaten gekocht. Aufgetischt werden die Tellergerichte mit Gemüse, Bärlauch oder verschiedenen Fleischvarianten. Meist werden die Nudeln mit Stäbchen gegessen, aber für weniger geschickte Hände gibt es auch Löffel und Gabel. Es heißt, dass Marco Polo diese Nudeln in Zentralasien gesehen und die Idee mit nach Europa genommen hat.