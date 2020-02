Maschine in drei Teile zerbrochen : Drei Tote und 179 Verletzte bei Flugzeugunglück in Istanbul

Istanbul Beim Landeanflug auf einen Flughafen von Istanbul ist am Mittwoch ein Flugzeug von der Rollbahn geschlittert, auf ein Feld gekracht und in Stücke zerbrochen. Drei Menschen kam ums Leben, weitere 179 wurden verletzt.

Dies erklärte am späten Abend Gesundheitsminister Fahrettin Koca. An Bord befanden sich nach Angaben des Büros des Gouverneurs von Istanbul 183 Menschen, darunter sechs Besatzungsmitglieder. Fernsehbilder zeigten schwere Schäden am Rumpf der Maschine, er zerbrach offenbar in drei Teile. Passagiere wurden durch die Risse hindurch ins Freie gebracht. Videobilder, die der Nachrichtenagentur AP vorlagen, zeigten das Wrack bei starkem Regen und heftigem Wind auf einem Feld am Ende der Rollbahn. Rauch steigt von einem der Triebwerke auf, während Passagiere aus dem Rumpf auf die Tragflächen klettern und sich von der Maschine entfernen. Dutzende Rettungskräfte waren bei Flutlicht im Einsatz.