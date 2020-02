Rettungseinsatz in Düsseldorf : Einbrecher stürzt bei Flucht in Innenhof und verletzt sich schwer

Die Bergung des Verletzten war schwierig. Foto: Gerhard Berger/Berger

Düsseldorf Zwei Einbrecher wurden in einer Wohnung in Düsseldorf ertappt und flüchteten. Einer stürzte aus mehreren Metern in die Tiefe und wurde schwer verletzt. Sein Komplize entkam unerkannt.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Die beiden Einbrecher wurden nach Angaben der Polizei um kurz nach Mitternacht in einer Wohnung an der Heinrich-Heine-Allee vom Bewohner ertappt und ergriffen die Flucht durch ein Fenster.

Einer stürzte in einen Innenhof und verletzte sich schwer. Rettungskräfte der Feuerwehr verschafften sich über ein Hotel Zugang zu ihm und brachten ihn mit einem sogenannten Spineboard, einem Rettungsbrett, auf das er geschnallt wurde, über das Treppenhaus des Hotels zum Rettungswagen.

Der zweite Einbrecher entkam unerkannt.

(hsr)