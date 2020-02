Verkehrsplanung in Düsseldorf : Ärger um weitere Baumfällungen für die U81

Verkehrsplanung in Düsseldorf

Stockum/Lohausen Bürger haben bereits gegen die Arbeiten demonstriert und die Politik einen Antrag gestellt, um weitere Rodungen zu verhindern. Diese werden jetzt dennoch fortgesetzt.

Erst in der Januar-Sitzung der Bezirksvertretung 5 haben Politiker der CDU und der Grünen erneut die bereits erfolgten Vorarbeiten für den Bau der U81 scharf kritisiert. Diese würden zwar rein rechtlich nicht gegen Regeln verstoßen, aber seien ein Affront gegen den Bürgerwillen. Doch jetzt gibt es neuen Grund zum Ärgern. Denn obwohl die Bezirksvertretung 5 im November einen Antrag mehrheitlich verabschiedet hat, mit dem die Verwaltung aufgefordert wird, die Arbeiten vorläufig einzustellen, wurden nun neue Vorarbeiten entlang der geplanten Strecke angekündigt. So wurden die Anlieger per Aushang darüber informiert, dass entlang der Lilienthal- und der Danziger Straße Rodungsarbeiten bis Ende Februar stattfinden werden, um die Baufelder für den Bau der Linie U81 frei zu machen.