Reisende brauchen Geduld : Lange Schlangen am Flughafen Düsseldorf

Fluggäste müssen vor den Sicherheitskontrollen lange warten. Foto: RP/Privat

Düsseldorf Am Flughafen in Düsseldorf bilden sich am Freitagmorgen lange Schlangen. Reisende müssen an allen Flugsteigen Geduld mitbringen. Grund dafür sind nicht nur viele Passagiere.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Am Flughafen Düsseldorf kommt es am Freitagmorgen zu langen Schlangen. Wie ein Sprecherin der Bundespolizei unserer Redaktion bestätigte, muss derzeit mit Wartezeiten von bis zu 35 Minuten gerechnet werden, alle Flugsteige seien betroffen.

Die Schlange reicht weit ins Terminal. Foto: RP/Privat

„Es ist zu einem viel höheren Passagieraufkommen gekommen, als erwartet worden war“, sagte die Sprecherin. Mit über 70.000 Passagieren habe der Flughafen demnach gerechnet. Offenbar ist diese Zahl noch einmal übertroffen worden. „Wie es dazu kommen konnte, muss derzeit noch geklärt werden“, sagte die Sprecherin.

Laut eines Sprechers des Flughafens kam zu dem hohen Passagieraufkommen jedoch auch eine „leichte“ Minderbestellung an Personal beim Dienstleister für die Sicherheitskontrollen. Dafür sei die Bundespolizei verantwortlich.

Laut dem Sprecher habe sich die Situation „zeitnah“ wieder entspannt.

„Wegen der Fehlkalkulation durch die Verantwortlichen, ist es zum dritten Mal in diesem Monat zu einer massiven Störung in der Fluggastkontrolle gekommen“, sagte Özay Tarim, Verdi-Gewerkschaftssekretär, unserer Redaktion.

Zuletzt wurde bekannt, dass die Bundespolizei die Sicherheitskontrollen am Flughafen umstrukturieren wird. Die Maßnahmen sollen bei einem Pilotprojekt im Terminal C getestet werden.

(lukra/skr/csh)