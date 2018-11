Ärger auf Friedhof in Düsseldorf: „Plötzlich war das Grab von Oma weg!“

Düsseldorf Als Petra Vieten auf dem Friedhof Stoffeln in Düsseldorf das Grab von Christine Reschke besuchen wollte, waren alle Spuren der Grabstätte verschwunden. Dabei hatte Reschke das Nutzungsrecht für das Familiengrab bis 2025 erworben.

Die 57-Jährige zweifelte sogar kurz an ihrem Orientierungssinn, obwohl sie den Weg zum Grab von Christine Reschke sehr genau kennt. „Sie war die Großmutter meiner großen Liebe, ich schloss sie sofort ins Herz, als ich sie kennenlernte: Sie war für mich wie eine Oma.“ Jedes Jahr gehe sie mindestens einmal zu dem Grab von Reschke, die 2011 in dem Familiengrab beigesetzt worden war, immer zum Geburtstag ihrer „Oma“. So wie in diesem Jahr am 19. Oktober, dem Tag, an dem Christine Reschke 108 Jahre alt geworden wäre.