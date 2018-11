Viele Baustellen : Mehr als 500 zusätzliche Gymnasialplätze im Düsseldorfer Süden

Der Erweiterungsbau des Gymnasiums Koblenzer Straße soll bereits im Januar bezogen werden. Foto: Anne Orthen (ort)

Düsseldorf Nach einjähriger Bauzeit sind am Gymnasium Koblenzer Straße der Erweiterungsbau und die Sporthalle nahezu fertiggestellt. Wo an Schulen im Düsseldorfer Süden noch gebaut wird, zeigt unser Überblick.

An vielen Schulen im Düsseldorfer Süden wird derzeit gebaut. Die steigenden Schülerzahlen erfordern mehr Räume, veraltete Gebäude benötigen eine Sanierung und eine modernere Ausstattung. Ein Überblick über den Stand der Arbeiten.

Gymnasien An den drei Gymnasien im Süden (Annette- und Schloß- in Benrath und dem Gymnasium Koblenzer Straße in Urdenbach) werden die Klassen sukzessive um einen Zug ausgebaut. Am Annette-Gymnasium hofft Schulleiterin Barbara Maerker, dass der Erweiterungsbau im Januar fertiggestellt ist. Dort stehen dann neun neue Klassenräume und vier moderne naturwissenschaftliche Räume zur Verfügung. Noch bis ins nächste Schuljahr wird der Umbau von Räumen dauern, die zu einem Musiktrakt umgewandelt werden. Für eine Dreifach-Sporthalle gibt es eine Zusage, aber noch keinen Bau-Termin. Der Standort befindet sich neben dem geplanten neuen Kombi-Bad. Durch den Ausbau entstehen insgesamt zusätzliche 270 Plätze.

Info Schülerzahlen im Stadtbezirk 9 und 10 Grundschulen Im Stadtbezirk 9 (Wersten, Himmelgeist, Holthausen, Reisholz, Benrath, Urdenbach, Itter, Hassels) besuchten 3735 Kinder die Grundschulen, im Stadtbezirk 10 (Garath und Hellerhof) waren es 1093. Weiterführende Schulen Im Stadtbezirk 9 8666 Schüler, im Stadtbezirk 10 1130 Schüler (einschließlich Förderschule und Weiterbildungskolleg) (Zahlen Stand Mitte Oktober 2018)

An der Koblenzer Straße werden in diesen Tagen die letzten Arbeiten für den Erweiterungstrakt und eine neuen Dreifach-Sporthalle getätigt. Umbau und Sanierung des Bestands dauern noch bis kommenden Sommer. Durch den Ausbau um einen Klassenzug entsteht ebenfalls insgesamt ein Zuwachs an 270 Plätzen.

Im Januar sollen die Container an der Himmelgeister Grundschule in den Betrieb genommen werden. ⇥RP-Foto: Sonja Schmitz Foto: Sonja Schmitz

Noch in der Planungsphase ist der Umbau am Schloß-Gymnasium. Im Zuge von G9 werden dort mehr Räume benötigt, außerdem sind zusätzliche Flächen für den Ganztag erforderlich. Ein Erweiterungsbau soll im Frühjahr 2021 fertig werden. Dann beginnt ein Neubau, der Ende 2022 stehen soll. Die Containerbauten, in denen seit langem acht Klassen unterrichtet werden, gehören dann der Vergangenheit an.

Gesamtschule An der Stettiner Straße sind die Arbeiten für den Aufbau der Gesamtschule seit dem Sommer im Gange, der Neubau soll Mitte nächsten Jahres fertig sein. Die neue Sporthalle steht laut Schulbaufirma IPM Ende 2019 bereit. Die Modernisierung des Bestands samt Mensa-und Küchenneubau soll Mitte 2020 vollendet sein. Pro neuem Jahrgang entstehen an der Gesamtschule 120 Plätze.

Hauptschule Vor den Weihnachtsferien beginnt an der Melanchtonstraße das große Packen. In der ersten Januar-Woche zieht das Kollegium mit 350 Schülern in das umgebaute Bürogebäude von „Carborundum“ an der Kappeler Straße. Das alte Gebäude wird abgerissen, Baubeginn für die neue und modern ausgestattete Schule ist Mitte 2019. Die Eröffnung ist für den Sommer 2021 geplant.

Grundschulen In Benrath erhalten die Grundschule St. Cäcila und die Gemeinschaftsgrundschule Schloss Benrath an der Erich-Müller-Straße jeweils einen Neubau und einen Erweiterungsbau. Auf diese Weise wird bei beiden die Zügigkeit auf zwei Klassen pro Jahrgang erhöht. Ende 2022 sollen die Neubauten bezugsfertig sein.