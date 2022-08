Düsseldorfer feiern sechs Jahre Städtepartnerschaft mit Palermo : La Dolce Vita am Barbarossaplatz

Düsseldorf Bei strahlendem Sonnenschein, sizilianischen Spezialitäten und viel Musik wurde die erfolgreiche Städtepartnerschaft mit Palermo gefeiert.

Es heißt, man soll Feste feiern, wie sie fallen und wenn eine Pandemie das verhindert, holt man die große Sause einfach nach. So hielt es auch das Büro für Internationale und Europäische Angelegenheiten als Veranstalter des Palermo-Festes am Samstagnachmittag auf dem Barbarossaplatz in Oberkassel.

Die konnten sich durch sizilianische Spezialitäten probieren, darunter verschiedene Pasta- und Pesto-Varianten, süditalienische Weine, Liköre, Gebäck und Gelati. „So stelle ich mir ,La Dolce Vita‘ vor“, schwärmte Sebastiano Battisti, der selbst italienische Wurzeln hat, aber in Erkrath aufgewachsen ist.Er begleitete seine Frau. Die beiden sind „Italien-Fans“. Besonders hat es ihnen Sizilien angetan. „Wir sind früher mit unserer Clique oft mit einem alten VW-Bus runtergefahren“, erzählen sie. Damals hätten sie noch studiert und „die Trips in den Süden gehörten einfach dazu“.

Umpflanzung in Düsseldorf : Gespendeter Mammutbaum in Oberkassel vertrocknet

Auf der Bühne stimmte derweil das Jazz-Trio den Gershwin-Klassiker „Summertime“ an, bevor Beatrice Santini, Dozentin an der Musikhochschule, das Mikro übergaben, die sich nichts weniger als einen Schnell-Sprachkurs vorgenommen hatte. Das Publikum erfuhr von ihr, dass es im Italienischen zum Beispiel keinen Unterschied in der Begrüßung am Morgen und tagsüber gibt. „Wir sagen immer buongiorno. Nur abends heißt es bonasera – guten Abend.“ Dabei rollte sie immer wieder das R, wie es nur Muttersprachler wirklich können. Dann sei da noch das gern gebrauchte „Ciao“, das sowohl „Hallo“ als auch „Tschüss“ bedeuten kann. „Aber nur unter Freunden und Bekannten“, warnte sie. „Ciao Dottore, wenn sie zum Arzt gehen, wäre eher unpassend.“ Dann stimmte Santini den Gassenhauer „Azzurro“ an und bewies danach, dass sie auch bei den italienischen Opern sattelfest ist.