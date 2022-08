Feste in Düsseldorf : Garather Einzelhändler laden ein

Feste in Düsseldorf

Düsseldorf Am Samstag wird von 11 bis 17 Uhr im Hauptzentrum gefeiert. Ein Höhepunkt der Aktion ist eine Rallye durch Garaths Geschäfte, bei der es etwas zu gewinnen gibt.

(rö) Die Garather Einzelhändler laden am Samstag, 20. August, von 11 bis 17 Uhr zum Fest „Unser Garath - für Euch“. Mit der Aktion will der Einzelhandel wieder mehr Kunden ins Garather Zentrum locken. Die sollen sich dann davon übereugen lassen, dass das Warenangebot dort gut ist, heißt es in der Einladung. Ein Höhepunkt der Aktion ist eine Rallye durch Garaths Geschäfte, als Hauptpreise winken den Teilnehmern ein iPad, ein Flachbildschirmfernseher oder ein Bluetooth-Kopfhörer. Die Stempelkarte für die Rallye gibt es bei allen teilnehmenden Geschäften.