Schützenfest in Düsseldorf-Heerdt : Anna Wesse, eine starke Jungschützenkönigin

Düsseldorf Die Studenten macht als Majestät bei den Heerdter Schützen eine gute Figur und ist auch noch Deutsche Juniorenmeisterin im Kraft-Dreikampf.

Das Regimentskönigspaar Annika und Frank Grütter freut sich, trotz der schönen Zeit, heute ihre Nachfolger begrüßen zu können. Für sie hat sich in den schützenfestfreien Jahren viel getan. 2019 waren sie noch zu zweit, jetzt sind sie verheiratet und haben zwei Kinder, die bei den Festzügen schon in der Kutsche dabei sind. „Mit zwei kleinen Kindern ist es als Regimentskönig schon sehr anstrengend. Das kann jetzt gerne jemand anderes übernehmen“, so Grütter.

Für 25 Schützen startete das Fest schon vor dem offiziellen Start. Sie hatten sich spontan zu einem Clean-Up auf dem Schützenplatz eingefunden, weil dieser nicht so sauber war, wie gewünscht. Am Freitagabend brachte dann DJ Theo Fitsos Stimmung in das Zelt. „Da wurde so heftig getanzt, dass der Zeltboden gebrochen ist und wir am nächsten Tag Metallplatten verlegen mussten“, sagt Andreas Bahners, 1. Schützenchef. Höhepunkt des Samstags war der Heerdter Heimatabend mit Porno al Forno. Sonntag Nachmittag hatten die Königspaare bei der Parade auf der Rheinallee ihren großen Augenblick, bevor sie am Abend entkrönt wurden. Heute entscheidet sich, wer die neuen Majestäten werden, die am Abend direkt ihr Amt antreten.