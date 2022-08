Jubiläum in Rommerskirchen : Eheleute Moll feiern ihre Diamanthochzeit

Anstel Das vor allem in Anstel sehr bekannte Paar erwartet 150 geladene Gäste. Kinder und Enkel setzen die Schützentradition der Familie fort.

(NGZ) Zum 60. Mal jährte sich jetzt der Tag, an dem sich Friedrich und Kornelia Moll das Ja - Wort gaben – zunächst vor dem Standesamt, worauf zwei Wochen später die kirchliche Hochzeit in der Nettesheimer Pfarrkirche St. Martinus folgte. Zu den Gratulanten zählten jetzt auch Bürgermeister Dr. Martin Mertens und seine Stellvertreterin Bianka Mischtal. Feiern werden Fritz und Kornelia Moll anlässlich des 60. Jahrestags ihrer kirchlichen Trauung – und das in ganz g roßem Stil, nämlich mit 150 geladenen Gästen. Was ganz und gar nicht verwunderlich ist, sind die beiden doch seit Jahrzehnten eine feste Größe in Anstel. So gehört Friedrich Moll (86) seit 1946 der St. Sebastianus - Bruderschaft und seit 1949 dem Tambourkorps „In Treue fest“ an. Im Löschzug Nettesheim der Freiwilligen Feuerwehr war er gleichfalls lange aktiv und bringt es auf weit über ein halbes Jahrhundert Mitgliedschaft. Dessen Altersabteilung wird den Eheleuten Moll denn auch ebenso seine Aufwartung machen wie der Spielmannszug und die Schützen. Beruflich war Fritz Moll beim IneosVorgänger-Unternehmen Erdölchemie (EC) in Worringen tätig. Er und seine Frau waren 1992/1993 Königspaar in Anstel. Nach wie vor nimmt er jeden Dienstag an den Übungsstunden des Tambourkorps teil. Kornelia Moll (80), ist nach wie vor beim Sport für betagte Bürger im Turnverein Rommerskirchen aktiv. Als ihr größtes Hobby nennt sie gern ihre Familie, insbesondere die Enkel Königin war 2005/2006 auch ihre Tochter Monika Berghoff mit ihrem Mann Markus ebenso wie ihr Sohn Alfred, der 2016/2017 gemeinsam mit seiner Frau Martina regierte. Mit der Diamanthochzeit von Fritz und Kornelia Moll ist des Feierns indes noch längst kein Ende: In ihrer Eigenschaft als Seniorenkönigin der Ansteler Bruderschaft wird Kornelia Moll beim Schützenfest am ersten September-Wochenende ihrem Enkel Christian zur Seite stehen, der sie beim Wettkampf um die Königinnenwürde im Juli tatkräftig unterstützt hatte. Christian Moll und seine Frau Eva - wegen Corona das wohl am längsten amtierende Kronprinzenpaar der Bruderschaft - werden dann endlich die Familientradition fortsetzen können und als siebtes Königspaar der „Dy- nastie Moll“ im Mittelpunkt des viertägigen Geschehens stehen. „Ich wünsche den beiden Jubilaren eine schöne Feier und noch viele gemeinsame Jahre im Kreis ihrer Familie“, so Martin Mertens.