Hassels-Nord in Düsseldorf​: Neue Stadtteil-Kampagne ist gestartet​

Hassels-Nord in Düsseldorf

Björn Behnsch, Iris Schindler, Christa Scholz, Majouba Katthuoti und Barbara Dully (v.l.) gehörten zu den ersten an der langen Tafel unter dem neuen Stadtteil-Slogan. Foto: Georg Salzburg (salz)

Düsseldorf Eine Kampagne soll den Düsseldorfer Stadtteil attraktiver machen. Der neue Slogan „Hassels-Nord – Das sind wir“ steht mit freundlichen Farben für die Vielfalt des Quartiers. Zum Auftakt gab es eine lange Tafel an der Fürstenberger Straße.

Majouba Katthuoti lebt seit 37 Jahren in diesem Stadtteil. „Ich wurde hier groß“, sagt sie. Heute hat sie selbst sechs Kinder und engagiert sich auch bei der Hausaufgaben-Betreuung und vielen anderen Aktivitäten in ihrem Stadtteil. Wegziehen wollte sie nie.

In der Hochhaus-Siedlung im Düsseldorfer-Süden leben Menschen aus 40 Nationen. „Und klar, hier ist nicht alles rosig. Doch insgesamt fühlen sich die Menschen wohl. Das wollen wir mit der Kampagne deutlich machen“, sagt Barbara Dully.

An der Kampagne waren deshalb auch die Menschen aus dem Quartier mitbeteiligt. Grafisch stellt der Slogan den Buchstaben „H“ in den Mittelpunkt, umgeben von bunten, freundlichen Farben, die die positive Vielfalt im Stadtteil thematisieren sollen. Das Motiv soll sich weiter entwickeln. Vielleicht wird es demnächst auf T-Shirts gedruckt, auch ein Nachbau in bunten Farben sei vorstellbar.