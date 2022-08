Rheinberger Brauchtum : Wiesenstraßen-Nachbarn feiern 75-Jähriges

Die Wiesenstraße feierte mit allen Generationen. Bürgermeister Heyde, Josie Schiffer und Karl- Heinz Borgers kamen zum Gratulieren. Foto: Armin Fischer (arfi)

Rheinberg Am Samstag wurde in der dafür gesperrten Straße in Rheinberg bis in die Abendstunden gefeiert. 1939 sind die ersten Häuser auf der Straße gebaut worden, ab 1951 dann weitere. Klaus-Dieter Heise ist seit 18 Jahren Pumpenmeister.

„Die Wiese hoch – frisch geschnitten“ das ist schon seit vielen Jahren der Slogan der Pumpennachbarschaft Wiesenstraße. 75 Jahre gibt es die Gemeinschaft jetzt, und das wurde am zurückliegenden Samstag groß gefeiert.

Bereits 1939 wurden die ersten Häuser Richtung Annastraße gebaut, ab 1951, also wenige Jahre nach Ende des Zweiten Weltkrieges, kamen immer neue hinzu. „Die Straße war damals noch in A- und B-Straße geteilt“, so Klaus-Dieter Heise, seit 18 Jahren Pumpenmeister. Erster Pumpenmeister war damals Johann Hecks.

Heute hat die Nachbarschaft 72 Mitglieder. Auch elf Kinder gehören dazu. Zum Feiern kamen am Samstag 58 Nachbarn zusammen, man traf sich in dem mit Genehmigung der Stadt gesperrten Bereich zwischen Schul- und Gartenstraße. Das Programm verteilte sich über den ganzen Tag. Gemeinsames Mittagessen, danach Unterhaltungsspiele, Quiz und Schätzspiele, später kamen Kaffee und Kuchen auf die Tische. Bis zum Abend wurde geklönt, gelacht, gefeiert – und zwar mitten auf der Wiesenstraße, das ist bei den Rheinberger Nachbarn eine lieb gewordene Tradition.

So verbrachte die Nachbarschaft einen schönen Tag. Auch Vertreter der Stadt und der Vereinigung der Historischen Nachbarschaften Rheinbergs gratulierten am Samstag zum 75-jährigen Bestehen.

(up)